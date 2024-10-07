Здравпункт построят в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа

«Здание возведут по технологии модульного строительства. Его общая площадь составит более 100 квадратных метров. В нем разместят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палату для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала», — говорится в сообщении.