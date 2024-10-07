Здравпункт построят в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа построят фельдшерский здравпункт, строители уже приступили к монолитным работам по устройству фундаментной плиты под медучреждение. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Здание возведут по технологии модульного строительства. Его общая площадь составит более 100 квадратных метров. В нем разместят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палату для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала», — говорится в сообщении.
Работы по строительству пройдут в рамках региональной государственной программы за счет средств бюджета, их проводит организация «Крост-Д». В здании будут обслуживать более 500 человек, его оснастят современным оборудованием. Появление нового здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению. Завершение работ запланировано на 2025 год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.