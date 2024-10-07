Земельный участок под размещение объекта дорожного отдыха выставят на торги в Подмосковье

Министерство имущественных отношений Московской области и Комитет по конкурентной политике Московской области выставит на аукцион земельный участок в деревне Становое Раменского округа площадью 2,4 тысячи квадратных метров под размещение дорожного отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Стартовая цена за участок — 273 895,20 рублей. Найти подробности о торгах можно здесь. В ведомстве уточнили, что приобрести или арендовать земельный участок в Подмосковье через торги могут как физические, так и юридические лица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.