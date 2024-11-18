Землю для строительства фельдшерских здравпунктов передали в Волоколамске

ГКУМО «Дирекция заказчика капитального строительства» получит два земельных участка в Волоколамском округе в безвозмездное пользование для строительства фельдшерских здравпунктов, их общая площадь составляет 0,4 гектара. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Объекты построят в деревне Курьяново и селе Ильинское в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», они будут оснащены всем необходимым для обслуживания пациентов. Там разместят кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату и другие помещения. Строительство здравпунктов позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий, их введут в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.