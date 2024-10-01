Землю в Люберцах передали для строительства школы и детского сада

Дирекции заказчика капитального строительства передадут земельный участок в рабочем поселке Октябрьский городского округа Люберцы площадью 5,8 гектара, там построят воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что до этого участок передали в собственность городского округа из федеральной собственности. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, его построят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». После этого в рабочем поселке смогут разгрузить действующие образовательные и дошкольные учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.