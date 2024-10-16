Женщину с ребенком сбили в подмосковном в Павловском Посаде

Автомобиль марки «Фиат» сбил 38-летнюю женщину и ее малолетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Улитино Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в семь часов вечера на первом километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново, за рулем иномарки находилась женщина 1987 года рождения. Пострадавшая умерла на месте аварии, ее четырехлетнего сына госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства дорожного происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции региона.

Ранее сообщалось, что водителя, чуть не сбившего семью с ребенком на переходе в Мытищах, привлекли к ответственности.