Жены участников СВО из Подольска получили три партии гуманитарной помощи. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Женщины забрали груз из волонтерского центра «Красная горка». В посылках — маскировочные сети, продукты, сладости, средства личной гигиены, окопные свечи.

В выходные одна из женщин доставит груз на сватово-купянское направление, где служит ее муж. Еще две партии будут отправлены на херсонское направление.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах соцподдержки, которые доступны бойцам спецоперации в области.