Жены участников СВО из Подольска получили три партии гуманитарной помощи
Еще три партии гумпомощи передали из Подольска участникам СВО
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Жены участников СВО из Подольска получили три партии гуманитарной помощи. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Женщины забрали груз из волонтерского центра «Красная горка». В посылках — маскировочные сети, продукты, сладости, средства личной гигиены, окопные свечи.
В выходные одна из женщин доставит груз на сватово-купянское направление, где служит ее муж. Еще две партии будут отправлены на херсонское направление.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах соцподдержки, которые доступны бойцам спецоперации в области.