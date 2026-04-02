Житель Долгопрудного получил штраф за несанкционированное обращение со строительными отходами

В Долгопрудном пресечена незаконная деятельность по обращению со строительными отходами — виновник привлечен к административной ответственности. Соответствующее постановление вынесено Минэкологии Подмосковья на основании протокола, поступившего из МУ МВД «Мытищинский». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Инцидент произошел в микрорайоне Павельцево. Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, сотрудники полиции задержали нарушителя при осуществлении им транспортировки и обработки строительного мусора. Мужчина действовал без разрешительной документации и лицензии. На двух земельных участках он организовывал работу с боем асфальта, грунтами неизвестного происхождения и прочими строительными отходами.

По результатам рассмотрения материалов дела нарушитель получил административное наказание в форме штрафа. Мера призвана подчеркнуть серьезность подобных нарушений и необходимость строгого соблюдения экологических норм при обращении с отходами.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Кашире запустят новые очистные сооружения мощностью 20 тыс. кубометров в сутки.