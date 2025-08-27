Житель Химок стал финалистом регионального фестиваля иллюзионного искусства

Иллюзионист из Химок Евгений Зейнуллин принял участие в региональном фестивале «Маги в парках» и прошел в финал мероприятия. Он представил фокусы с картами и фишками.

До этого в регионе прошел фестиваль «Jazzовые сезоны», который посетили более 16 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выступления участников на фестивале «Маги в парках» оценивали знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы. В результате представитель Химок был признан лучшим в номинации «Микромагия».

Следующие отборочные туры будут проходить 30 и 31 августа, 13 и 14 сентября. Победители отборочных примут участие в гала-концерте в Красногорске. Их ждет борьба за главный приз — возможность выступить в шоу Сафроновых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове.