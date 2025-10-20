Житель Подольска вошел в число лауреатов Всероссийского литературного конкурса

Писатель, режиссер и журналист из Подольска Александр Боярский стал лауреатом V Всероссийского литературного конкурса «Остафьевский родник». Об этом рассказали в администрации округа.

В регионе до этого прошел фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Финал конкурса-фестиваля «Остафьевский родник» прошел в Государственном музее-заповеднике «Остафьево» — «Русский Парнас». Боярский получил диплом в номинации «Видеоролик/видеосюжет» за песню и клип «Большой Подольск», которые были созданы ко Дню города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области.