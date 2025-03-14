Житель Пушкино пришел с топором в магазин в Мытищах и похитил два ноутбука
В Мытищах мужчина, угрожая топором, похитил два ноутбука из магазина
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Мытищах мужчина пришел с топором в магазин и похитил два ноутбука. Злоумышленника задержали, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в магазине на Ярославском шоссе. Злоумышленник зашел в помещение и начал угрожать продавцу топором. После этого он похитил два ноутбука и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 300 тыс. руб.
Личность похитителя установили. Им оказался ранее судимый житель Пушкино в возрасте 28 лет. Выяснилось, что мужчина купил билет на поезд до Ростова-на-Дону. Ориентировку на злоумышленника сразу направили в Линейное управление МВД. В результате нарушителя задержали на железнодорожной станции «Лиски».
Мужчина рассказал, что один из ноутбуков сдал в скупку в Москве, а второй продал прохожему. На часть вырученных денег он купил билет на поезд, чтобы уехать к своей девушке.
На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.
Ранее сообщалось, что в Жуковском вынесли приговор мошеннице, которая похищала у пенсионерок деньги под видом снятия порчи.