Житель Пушкино пришел с топором в магазин в Мытищах и похитил два ноутбука

В Мытищах мужчина пришел с топором в магазин и похитил два ноутбука. Злоумышленника задержали, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в магазине на Ярославском шоссе. Злоумышленник зашел в помещение и начал угрожать продавцу топором. После этого он похитил два ноутбука и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 300 тыс. руб.

Личность похитителя установили. Им оказался ранее судимый житель Пушкино в возрасте 28 лет. Выяснилось, что мужчина купил билет на поезд до Ростова-на-Дону. Ориентировку на злоумышленника сразу направили в Линейное управление МВД. В результате нарушителя задержали на железнодорожной станции «Лиски».

Мужчина рассказал, что один из ноутбуков сдал в скупку в Москве, а второй продал прохожему. На часть вырученных денег он купил билет на поезд, чтобы уехать к своей девушке.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.

Ранее сообщалось, что в Жуковском вынесли приговор мошеннице, которая похищала у пенсионерок деньги под видом снятия порчи.