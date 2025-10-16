Житель Серпухова одержал победу на всероссийском конкурсе «Папа года»

Житель Серпухова Валерий Гладышев одержал победу на всероссийском конкурсе «Папа года — 2025». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Гладышев вместе с супругой воспитывает восемь приемных детей. Все они живут в Семейном городке. Житель увлекается историей России и русским зодчеством. Кроме того, он пишет стихотворения.

По итогам конкурса житель был признан лучшим в номинации «Отец-творец». Всего на конкурс поступило около 3 тыс. заявок.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Серпухов, где пообщался с многодетной семьей, воспитывающей приемных детей с особенностями развития.