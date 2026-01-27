Жителей блокадного Ленинграда чествовали в Московской области

В Подмосковье 27 января чествовали жителей блокадного Ленинграда. В этот день в стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, напомнили в Министерстве социального развития Московской области.

В Подмосковье всех ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», поздравили и вручили им открытки от губернатора Московской области Андрей Воробьева.

В регионе проживают порядка 500 таких ветеранов. Для них доступны регулярные профилактические медосмотры, лечение в санаториях, реабилитация, льготы на ЖКУ, бесплатный проезд в общественном транспорте, разнообразные выплаты.

