Жителей Богородского округа и Красногорска переселили из аварийного жилья

В Подмосковье продолжается расселение аварийного жилья, на прошлой неделе удалось переселить 41 человека из 25 жилых помещений в Богородском округе, Красногорске, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Ступино. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в общей сложности расселенная площадь составила 816,77 кв. м. Жильцам предоставили жилые помещения в домах-новостройках или выплатили выкупную стоимость.

Напомним, что в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» продолжается прием заявлений по выдаче сертификатов. Так, например, в Кашире собственница аварийного жилья Ирина Воробьева уже получила сертификат на покупку новой квартиры. О желании получить сертификат нужно письменно уведомить администрацию своего муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.