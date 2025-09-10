Жителей девяти округов Подмосковья предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, которые ожидаются в девяти округах.

В числе этих округов — Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Люберцы.

Ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, не способствующие рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Таким образом, предприятия, которые обладают источниками негативного воздействия, обязаны привести в действие планы по сокращению выбросов.

Жителям посоветовали сократить время пребывания на воздухе возле промышленных предприятий и оживленных дорог. Также следует ограничить поездки на личном транспорте, закрыть окна, использовать очистители воздуха.

