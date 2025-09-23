Жителей Химок и других округов Подмосковья предупредили о проверке систем оповещения

В среду, 1 октября, в Химках проведут проверку систем оповещения, сирены и громкоговорители прозвучат в 10:40. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Комплексную проверку готовности системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций организуют по всему Подмосковью. В рамках нее по телевидению и радио также передадут краткие речевые сообщения. Информацию о проверке систем оповещения можно увидеть в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

В сообщении уточнили, что мероприятие позволит проверить работоспособность средств оповещения и оценить готовность дежурного персонала. Единым сигналом оповещения населения для оперативных действий в экстремальных ситуациях является «Внимание всем!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.