Жителей Химок и Лобни предупредили об изменении времени отправления рейса №41

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей Химок и Лобни об изменении времени отправления утреннего рейса на маршруте №41.

Изменения вступят в силу 30 января. Так, автобус будет отправлять от остановки «ст. МЦД Лобня» не в 07:00, а в 06:45.

С актуальным расписанием движения автобусов по указанному маршруту можно ознакомиться на официальном сайте АО «Мострансавто».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2025 году.