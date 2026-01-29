Жителей Химок и Лобни предупредили об изменении времени отправления рейса №41
Время отправления утреннего рейса изменят на маршруте №41 в Химках и Лобне
Фото: [ЦБДД]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей Химок и Лобни об изменении времени отправления утреннего рейса на маршруте №41.
Изменения вступят в силу 30 января. Так, автобус будет отправлять от остановки «ст. МЦД Лобня» не в 07:00, а в 06:45.
С актуальным расписанием движения автобусов по указанному маршруту можно ознакомиться на официальном сайте АО «Мострансавто».
