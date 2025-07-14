Жителей Химок предупредили об изменениях в движении поездов

С субботы, 19 июля, поезда в Химках временно не будут останавливаться на станции «Левобережная» в связи со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

В связи с этим для поездок на эту станцию жителям посоветовали проезжать до станции Химки и пересаживаться на поезд обратного направления. Чтобы отправиться с «Левобережной» в сторону области, придется проследовать до Ховрино с платформы «на Ипподром» и там пересесть на поезд в обратном направлении. Кроме того, добраться можно будет на автобусе — между Химками и Левобережной курсирует маршрут № 5, между Ховрино и Левобережной — № 344.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.