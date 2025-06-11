Жителей Химок пригласили принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»

Жители Химок смогут принять участие в фестивале многонационального искусства «Таврида.АРТ», который включен в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Министерство информации и молодежной политики Московской области в ходе него организует работу стенда «Подмосковье — это любовь», в рамках которого пройдут творческие и образовательные мастер-классы.

Мероприятие состоится на территории Арт-кластера «Таврида.АРТ» (Республика Крым, г. о. Судак) с 1 по 3 августа, в программу вошли пять основных направлений искусства: театр, изобразительное искусство, музыка, кино и литература. В рамках него состоятся выступления более 20 звездных исполнителей. Для гостей подготовят 300 шоу и культурно-просветительских мероприятий, книжную ярмарку, мультимедийную выставку «Город будущего для творцов» и многое другое.

Зарегистрироваться для участия можно до 15 июня по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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