Жителей Химок пригласили проголосовать за объекты благоустройства

Жители Химок смогут принять участие во Всероссийском голосовании по благоустройству городских территорий и выбрать общественные пространства города, которые приведут в порядок в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Голосование проходит на единой федеральной платформе. Местные жители старше 14 лет могут отдать свой голос за городской парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, сквер «Искра» на улице Лавочкина или сквер «Дубовая роща» в Левобережном. Голосование продлится до 12 июня.

Отметим, что благоустройство территории проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.