Жителей и гостей Подмосковья предупредили о крайне высокой пожароопасности в лесах

В выходные, 12 и 13 июля, в Подмосковье ожидается экстремально жаркая погода с температурой воздуха +32°C и выше, в регионе ожидается крайне высокая пожароопасность в лесах. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной ответственности от каждого жителя. Даже малейшее нарушение правил — брошенный окурок или непотушенный костер — может спровоцировать лесной пожар», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В региональных лесничествах будут контролировать пребывание жителей в лесах, для этого будут использоваться беспилотные летательные аппараты, авиация, фотоловушки, камеры видеомониторинга и системы обнаружения групп людей на основе данных операторов мобильной связи. В случае обнаружения пожара нужно позвонить по номеру 8 (800) 100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.