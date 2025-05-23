Жителей Орехово-Зуево пригласили поучаствовать в экологической акции «Чистый лес»
Экологическая акция «Чистый лес» пройдет в Орехово-Зуево
Фото: [Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес»]
Жителей Орехово-Зуево пригласили поучаствовать в экологической акции «Чистый лес». Она пройдет в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».
В ходе акции планируется очистить лесные территории от мусора и неликвидной древесины.
Мероприятие проведут в Ликинском участковом лесничестве у водоема «Золотые пески».
Ранее сообщалось, что акция «Чистый лес» будет проходить до конца мая на территориях нескольких округов Подмосковья.