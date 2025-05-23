Жителей Орехово-Зуево пригласили поучаствовать в экологической акции «Чистый лес». Она пройдет в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

В ходе акции планируется очистить лесные территории от мусора и неликвидной древесины.

Мероприятие проведут в Ликинском участковом лесничестве у водоема «Золотые пески».

Ранее сообщалось, что акция «Чистый лес» будет проходить до конца мая на территориях нескольких округов Подмосковья.