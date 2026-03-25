Жителей Подмосковья предупредили о фальшивых домовых чатах

Так, в подъездах жилых домов начали появляться листовки с приглашением вступить в «чат соседей». Часто в объявлении представлен QR-код. Если отсканировать его, откроется поддельный сайт, похожий на популярные мессенджеры. Для «защиты» чата от посторонних участников нужно будет подтвердить номер телефона, введя код. Когда жертва вводит такой код, аферисты получают доступ к ее аккаунту. После этого они могут найти в переписках сохраненные пароли, банковские данные, личные данные.

Существует и другой сценарий. Так, при сканировании QR-кода открывается фейковый чат. В нем можно читать новости, но нельзя писать сообщения. После этого в чате появляется бот. Он сообщает, что писать сообщения можно только после проверки модератором. В течение «проверки» якобы администратор чата публикует заманчивые предложения о получении субсидии, льготы или компенсации. Также мошенники могут давить на жалость, объявляя сбор денег для помощи животным. Все ссылки, которые отправляются в чат, ведут на фишинговый сайт, где пользователю предлагается ввести данные от «Госуслуг».

Жителей призвали не переходить по ссылкам с подозрительных листовок и не указывать личные данные на неизвестных сайтах.

