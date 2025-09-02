Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, требующих персональные данные под видом сотрудников ФНС

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников ФНС и требуют персональные данные.

Так, аферисты сообщают о якобы неуплаченных налогах, задолженностях и непредставленных документах. Они требуют назвать СМС-код для входа на сайт госуслуг или другой портал. Кроме того, злоумышленники предлагают установить «специальное приложение» или перейти по ссылке, чтобы оплатить налоги «со скидкой». Помимо этого, они могут предложить получить якобы официальный документ через мессенджер или электронную почту.

В некоторых случаях мошенники звонят под видом ФНС и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах сотрудников по форме 2-НДФЛ. Они угрожают штрафами и предлагают свою «помощь» работодателю. Для этого им требуется СМС-код.

Жителям напомнили, что представители налоговой службы не запрашивают персональные данные и коды, не записывают на прием по телефону, не просят сообщить данные банковских карт или перейти по каким-либо ссылкам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям получать госуслуги.