Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей о новой схеме мошенников. Аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах», действуя под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа.

Так, мошенники создают фейковые групповые чаты якобы от имени прежнего работодателя жертвы. В чате имитируются обсуждения оцифровки трудового стажа. При этом в числе участников чатов можно увидеть якобы обычных пользователей, утверждающих, что они уже получили помощь.

Ключевой момент — просьба ввести код из СМС. Если это сделать, аферисты получат полный доступ к аккаунту на «Госуслугах».

