Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с рассылкой вирусных сообщений
Мошенники могут рассылать гражданам вирусные сообщения под видом фотографий в мессенджерах, скачивание таких файлов может привести к потере доступа к устройству и личным данным. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В новой схеме обмана человек получает сообщение: «Привет, это ты на фото?» от неизвестного пользователя. Оно содержит файл с якобы фотографиями и подпись, которая побуждает жертву открыть их. Эти вложения имеют APK-расширение и содержат вредоносное ПО», — говорится в сообщении.
Для защиты от мошеннических действий гражданам советуют удалять такие сообщения, не скачивать подозрительные файлы и блокировать их отправителей. Узнать подробнее о кибербезопасности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.