Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с рассылкой вирусных сообщений

«В новой схеме обмана человек получает сообщение: «Привет, это ты на фото?» от неизвестного пользователя. Оно содержит файл с якобы фотографиями и подпись, которая побуждает жертву открыть их. Эти вложения имеют APK-расширение и содержат вредоносное ПО», — говорится в сообщении.