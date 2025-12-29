Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников, связанной с доставкой корпоративных подарков

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей региона о новой схеме мошенников, которая связана с доставкой корпоративных подарков.

Так, злоумышленники отправляют жертвам СМС якобы от службы доставки. В сообщении говорится, что клиент хочет сделать подарок, но курьер не смог дозвониться до получателя. Аферисты просят перезвонить по указанному номеру или перейти по ссылке. Также они просят указать данные для «доставки» подарка, оплатить «сбор» или перейти на фальшивый сайт.

Чтобы защитить себя от мошенников, не следует перезванивать на сомнительные номера, передавать персональные данные и информацию о банковских счетах и картах. Кроме того, рекомендуется внимательно проверять адреса сайтов.

