Жителей Подмосковья предупредили о переносе «Лыжни России-2025»

Традиционный старт «Лыжни России» в Подмосковье переносится из-за неблагоприятных погодных условий, новую дату сообщат позже. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Изначально предполагалось, что 43-ий всероссийский старт пройдет 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. При этом теплая погода, которая установилась в регионе, не позволяет провести его, подчеркнули в ведомстве.

Зарегистрироваться для участия можно на портале Госуслуг. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 12 лет.

Мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.