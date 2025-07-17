Жителей Подмосковья предупредили о появлении фишингового сайта, похожего на сайт Мытищинской хорды

В интернете появился фишинговый сайт m-horda.ru, который дублирует сервис оплаты проезда по Мытищинской хорде, однако не имеет отношения к автодороге и ее оператору ООО «Транстолл». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на группу ВИС.

В связи с этим перед оплатой проезда пользователей призвали внимательно проверить адрес сайта в строке браузера, там должно быть указано vis-transtoll.ru. В ведомстве добавили, что подобная схема мошенничества может использоваться и на других сайтах оплаты проезда по платным дорогам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.