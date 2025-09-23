Жителей Подмосковья предупредили о появлении мошенников, которые представляются школьными психологами

Мошенники придумали новую схему обмана граждан и начали представляться школьными психологами. Об этом сообщают прокуратура Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области.

В ходе обмана аферисты звонят родителям якобы из школы и просят предоставить персональные данные и реквизиты документов якобы для составления характеристики ученика. Кроме того, они могут писать в мессенджерах и заявлять, что ребенок не прошел обязательное тестирование. После этого злоумышленники присылают ссылку с тестом, которая ведет на фишинговый сайт. Так они получают доступ к личным данным и банковским картам жертв.

Чтобы обезопасить себя, важно не сообщать личные данные и коды из СМС по телефону и не переходить по незнакомым ссылкам. Лучше всего позвонить в школу или классному руководителю, чтобы проверить информацию.

