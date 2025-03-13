Жителей Подмосковья предупредили о пробуждающихся змеях в лесах

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей о том, что в лесах региона начали просыпаться после зимней спячки первые гадюки.

После зимнего периода змеи выползают погреться на солнце. Их можно увидеть на камнях, бревнах, лесных тропах.

Встретив змею, следует осторожно обойти ее или убрать в сторону, используя длинную палку. Чтобы избежать встреч со змеями на даче, рекомендуется регулярно окашивать траву на участке, следить за порядком на территории и не складировать бревна.

В случае укуса гадюки нужно сразу же вызвать скорую помощь. До приезда медиков следует приложить к месту укуса холод, выпить антигистаминное и употреблять больше воды.

Ранее в министерстве рассказали о случаях раннего выхода из спячки ежей. Зверьки могли просыпаться зимой из-за аномально теплой погоды.