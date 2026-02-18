Жителей Подмосковья предупредили о случаях мошенничества с помощью СМС

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей о распространении «смишинга» — мошенничества с использованием текстовых сообщений. Цель злоумышленников — выманить персональные данные или установить на телефон жертвы вредоносное программное обеспечение.

Схема рассчитана на эмоциональную реакцию. Сообщения вроде «Ваш счет заблокирован» вызывают тревогу и заставляют действовать мгновенно. Именно такая спешка и снижение критического мышления играют на руку аферистам.

Чаще всего встречаются следующие виды СМС-ловушек: фальшивые банковские уведомления о подозрительных операциях, требование оплатить доставку посылки, сообщения о выигрыше в розыгрыше, фейковые письма от государственных органов с угрозами ареста счетов, просьбы о помощи от имени знакомых, неожиданные коды подтверждения, пустые СМС или сообщения.

В случае получения подозрительного сообщения не нужно на него отвечать или переходить по указанным ссылкам. Следует заблокировать номер и сообщить о мошенничестве оператору или в службу поддержки банка.

Если вы все же перешли по ссылке, нужно как можно скорее сменить пароли от банковских приложений и портала госуслуг, при необходимости заблокировать карту и проверить телефон на наличие неизвестных приложений и странной переадресации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.