Жителей Подмосковья предупредили об интернет-площадках по продаже земли с некорректной информацией о ВРИ

В Главном управлении региональной безопасности Московской области жителей предупредили об интернет-площадках по продаже земельных участков с недостоверной информацией о виде разрешенного использования.

На таких сайтах представлены данные о реализации земельных участков в 21 коттеджном поселке в Пушкино, Щелково, Лосино-Петровском, Черноголовке, Дмитрове, Раменском, Химках, Солнечногорске, Электростали. Предлагаемые участки расположены на землях категорий СХ-3 (зона сельскохозяйственного производства), СХ-4 (зона для ведения огородничества) и СХ-5 (специализированная сельскохозяйственная зона). Таким образом, на таких землях не допускается строительство жилых домов. Однако в коммерческом предложении на сайтах представлена искаженная информация о ВРИ, подразумевающая возможность строительства.

В ведомстве отметили, что ряд участков в Пушкино предлагается на землях 1Б пояса санитарной охраны Учинского водохранилища. На таких территориях запрещены все виды нового строительства.

Покупая землю на таких сайтах, добросовестные покупатели фактически вводятся в заблуждение касательно легитимности последующего использования земли. Это может привести к потере денег, затраченных на строительство домов, так как администрации округов уже инициировали проверки. По их результатам возможна выдача предписаний о сносе незаконных построек.

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