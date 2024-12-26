Жителей Подмосковья предупредили об изменениях в графике работы почтовых отделений в новогодние праздники

Отделения Почты России в Подмосковье в новогодние праздники будут работать по измененному графику. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, 31 декабря почтовые отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут работать до 19:00, 1 и 7 января станет для всех учреждений выходным днем. Со 2 по 5 января работу клиентских залов организуют по установленному для каждого отделения графику, уточнить его можно на сайте. С 9 января все отделения почты возобновят работу в обычном графике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.