Жителей Подмосковья предупредили об ограничении движения на трассе М-8 «Холмогоры»

В ФКУ «Центравтомагистраль» предупредили жителей и гостей Подмосковья об ограничении движения на трассе М-8 «Холмогоры». Причиной является ремонт моста через Яузу, который ведется на 21-м км Ярославского шоссе, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на трассе ограничили движение по трем полосам из шести. Это необходимо для замены гидроизоляции и деформационных швов, а также укладки нового покрытия на мосту. Работы планируется завершить до конца октября.

Автовладельцев призвали быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.

