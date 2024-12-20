Жителей Подмосковья предупредили об опасности конфет и кофе с запахом алкоголя

Конфеты, чай и кофе с ароматизаторами спиртных коктейлей могут стать первым шагом к приобретению зависимости от алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Если подросток, например, попробовал пару раз мороженое со вкусом алкогольного коктейля, потом — чай с ароматом «коньяка», то когда ему предложат реальный алкоголь, он может согласиться гораздо легче, чем тот, кто не знаком со спиртными напитками в продуктах», — предупредил врач.

По его словам, такие ароматизаторы могут также спровоцировать аллергию. В связи с этим аллергикам не стоит употреблять такую продукцию, заключил Холдин.

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