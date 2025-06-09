Жителей Подмосковья предупредили об опасности сдачи аккаунта в мессенджере в аренду
В прокуратуре МО предупредили об опасности сдачи аккаунта в мессенджере в аренду
Фото: [freepik.com]
Жителям Подмосковья не стоит сдавать свои аккаунты в мессенджере в аренду, потому что это может привести к блокировке номера и другим негативным последствиям. Об этом сообщают прокуратура Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области.
В ведомствах подчеркнули, что иностранные преступники арендуют аккаунты, чтобы через них обманывать россиян.
«Аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с УК РФ», — предупредили в сообщении.
Граждан призвали соблюдать бдительность и не вестись на уловки аферистов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.