Жителей Подмосковья предупредили об опасности сдачи аккаунта в мессенджере в аренду

В прокуратуре МО предупредили об опасности сдачи аккаунта в мессенджере в аренду

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Фото: [freepik.com]

Жителям Подмосковья не стоит сдавать свои аккаунты в мессенджере в аренду, потому что это может привести к блокировке номера и другим негативным последствиям. Об этом сообщают прокуратура Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области.

В ведомствах подчеркнули, что иностранные преступники арендуют аккаунты, чтобы через них обманывать россиян.

«Аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с УК РФ», — предупредили в сообщении.

Граждан призвали соблюдать бдительность и не вестись на уловки аферистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

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