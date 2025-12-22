Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на тонкий лед водоемов

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности выхода на тонкий лед. Специалисты ведомства провели в населенных пунктах профилактические рейды.

Спасатели призвали жителей отложить зимнюю рыбалку до наступления продолжительных морозов, при которых лед станет крепче. Сейчас толщина ледяной корки на водоемах не превышает 7 см.

Также граждан попросили переправляться через водоемы по стационарным мостам. Помимо этого, жителям напомнили, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей у водоемов.

