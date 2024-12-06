Жителей Подмосковья пригласили на «Донорские субботы»

Московский областной центр крови пригласил жителей Подмосковья на «Донорские субботы», акцию проведут в течение декабря в обособленных структурных подразделениях (ОСП). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, мероприятие пройдет в Щелково (ул. Новая Фабрика, 8.) 7 и 28 декабря, а также в Подольске (ул. Кирова, 9), в Воскресенске (Больничный проезд, 5) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5.) 14 и 28 декабря. Заведующий ОСП «Щелково» Олег Воск уточнил, что донором могут стать совершеннолетние граждане, у которых нет противопоказаний к донации. При себе нужно иметь оригинал паспорта, СНИЛС, а также временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.