Жителей Подмосковья пригласили на мастер-классы по созданию елочных игрушек

Мастер-классы по созданию елочных игрушек пройдут в художественном пространстве Ледника усадьбы «Мураново». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Занятия от Друзей музея «Мурановские елочные игрушки, коллекция 2025/2026 — „Ночь под Рождество“ будут проходить до 18 января. В этом году украшения будут посвящены рассказам Екатерины Тютчевой — внучки поэта.

Так, на мастер-классах можно будет создать игрушки в виде волшебных животных в технике Тиффани из цветного стекла, ослика и медвежонка из дерева, лисенка и лошадки из текстиля, овечки из ваты. Также все желающие смогут научиться расписывать пряники и создавать новогодние гирлянды в технике декупаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом декабря в областных парках открывается зимний сезон. В его рамках пройдет множество культурных и спортивных мероприятий.