Жителей Подмосковья пригласили на празднование Дня защитника Отечества в Музее техники Вадима Задорожного
Фото: [Медиасток.рф]
Жителей Подмосковья пригласили на празднование Дня защитника Отечества в Музее техники Вадима Задорожного. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В программе праздника — парад кадетов, показ военной техники, экскурсии, мастер-классы, квест с призами и праздничный концерт.
На территории будут открыты тематические фотозоны. Также будут доступны кафе музея.
Возрастное ограничение 0+
