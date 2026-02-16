Жителей Подмосковья пригласили на празднование Дня защитника Отечества в Музее техники Вадима Задорожного. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе праздника — парад кадетов, показ военной техники, экскурсии, мастер-классы, квест с призами и праздничный концерт.

На территории будут открыты тематические фотозоны. Также будут доступны кафе музея.

Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о старте нового модуля обучения по программе «Герои Подмосковья».