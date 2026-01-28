Жителей Подмосковья пригласили на творческие мероприятия в усадьбе «Мураново»

Жителей Подмосковья пригласили на творческие мероприятия, которые пройдут в усадьбе «Мураново» в Пушкино в выходные. Подробнее о них рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в Выставочном зале усадьбы можно будет посетить выставку «Балет и зритель. Афиша танцует историю». Также состоится лекция о планировке усадьбы.

В программе также театрализованное представление «Тютчев. Диалоги о любви», мастер-класс по созданию игрушечной конфеты из ваты, квест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабных культурных мероприятиях этой зимы.