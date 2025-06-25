Жителей Подмосковья пригласили отметить День молодежи в Национальном центре «Россия»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» приглашает жителей Подмосковья отметить День молодежи в субботу, 28 июня, в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Для гостей подготовят лекции, мастер-классы, тренинги, встречи с Героями России, участниками специальной военной операции, спортсменами и не только. Так, например, посетили смогут пообщаться с заслуженным тренером России Владимиром Агабабьяном, олимпийским чемпионом по бобслею Дмитрием Труненковым, узнать от блогеров и резидентов продюсерских центров, зачем в 2025 году каждому нужен личный бренд и не только.

За участие в активностях гости будут получать баллы, которые можно обменять на тематический мерч от проекта «Другое Дело». Зарегистрироваться можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+