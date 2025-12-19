Жителей Подмосковья пригласили посетить выставку работ Павла Радимова в Зарайском кремле
В Зарайском кремле заработала выставка картин Павла Радимова
Фото: [Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник]
В музее-заповеднике «Зарайский кремль» начала работу выставка картин Павла Радимова «Полевые псалмы». Подробности об экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Павел Радимов — выходец из семьи священников. Он учился в Зарайском духовном училище, Рязанской семинарии и Казанском университете, где увлекся живописью.
Радимов принимал активное участие в творческой жизни столичного региона. В творчестве художника неоднократно встречаются сюжеты, связанные с Зарайском.
На выставке представлены работы разных периодов творчества художника. В их числе — сельские пейзажи и индустриальные зарисовки.
Возрастное ограничение 0+.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабных выставочных проектах, реализуемых музеями региона.