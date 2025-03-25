Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в Экологических играх

Первые Экологические игры пройдут в Московской области

Официально

Фото: [freepik.com]

Первые Экологические игры пройдут в Подмосковье. Мероприятие стартует 31 марта. Его проводят Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и РЭО.

В рамках игр участникам предлагается каждую неделю выполнять несложные задания — найти пункт приема текстиля или батареек, сдать вторсырье и т. п. За выполнение заданий будут начисляться баллы. Каждые пять недель будут определять победителей в трех возрастных категориях. В завершение игр лучшие 25 участников получат призы.

Для участия в играх нужно скачать приложение «Уберу» и пройти в нем регистрацию. После этого можно приступать к выполнению заданий. Игры продлятся до 21 сентября. Подробная информация представлена на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо подробно рассказать жителям региона, как утилизировать крупногабаритный мусор.

Актуально
Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области