Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в Экологических играх

Первые Экологические игры пройдут в Подмосковье. Мероприятие стартует 31 марта. Его проводят Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и РЭО.

В рамках игр участникам предлагается каждую неделю выполнять несложные задания — найти пункт приема текстиля или батареек, сдать вторсырье и т. п. За выполнение заданий будут начисляться баллы. Каждые пять недель будут определять победителей в трех возрастных категориях. В завершение игр лучшие 25 участников получат призы.

Для участия в играх нужно скачать приложение «Уберу» и пройти в нем регистрацию. После этого можно приступать к выполнению заданий. Игры продлятся до 21 сентября. Подробная информация представлена на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо подробно рассказать жителям региона, как утилизировать крупногабаритный мусор.