Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в новом сезоне премии #МЫВМЕСТЕ

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области пригласили жителей региона принять участие в новом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ. Прием заявок на нее уже стартовал.

По словам руководителя министерства Екатерины Швелидзе, за все время реализации проекта от Подмосковья поступило около 4 тыс. заявок. В финал прошли 32 проекта. Из них шесть стали финалистами.

«Это молодежь, волонтеры, социально ориентированные НКО, бизнесмены, журналисты, которые помогают тем, кто в этом нуждается, и делают наше Подмосковье еще лучше! Премия позволяет участникам получить признание своей деятельности, найти единомышленников и партнеров, а также получить помощь в развитии проекта», — отметила министр.

Прием заявок ведется до 23 июня на сайте премии. Они принимаются по четырем категориям: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», которые делятся на 12 номинаций. Итоги премии подведут в декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл церемонию награждения победителей ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело».