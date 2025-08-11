Жителей Подмосковья пригласили принять участие в аграрном диктанте

Жители Подмосковья смогут принять участие в Первом Всероссийском аграрном диктанте, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, он будет организован с 8 по 12 октября партией «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком в рамках проекта «Российское село». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Участники должны будут ответить на вопросы из различных областей сельского хозяйства, среди них — почвоведение и мелиорация, растениеводство, животноводство, ветеринария и не только. Диктант поделят на четыре возрастные категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК».

Формат проведения — гибридный. В режиме онлайн он будет проходить на сайте агродиктант.рф по предварительной регистрации, офлайн — на базе школ, учреждений среднего профессионального образования, вузов, региональных филиалов Россельхозбанка и других аккредитованных площадок.

Диктант проведут при поддержке Минсельхоза России, Минобрнауки России, Госдумы, Российской академии наук, Ассоциации «Народный фермер», Роскачества, Росрыболовства, Росагролизинга и других представителей аграрного сообщества.

*Возрастное ограничение 6+