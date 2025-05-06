Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «Сад памяти»

В комитете лесного хозяйства Московской области пригласили жителей региона присоединиться к традиционной экологической акции «Сад памяти», которая стартует уже 7 мая.

В этом году центральная площадка акции расположена в Нестеровском участковом лесничестве в Рузе. Возле нее организуют парковочное пространство.

Чтобы добраться до локации, рекомендуется воспользоваться электричкой от Белорусского вокзала до станции «Партизанская». От этой станции с 9:00 до 14:00 будут курсировать бесплатные автобусы прямо до центральной площадки акции.

Сбор участников запланирован на 10:00. В 11:00 начнутся работы по посадке деревьев. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен на месте.

Ранее сообщалось, что в лесах региона для проведения акции подготовили 14 площадок.