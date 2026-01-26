Жителей Подмосковья пригласили принять участие в голосовании по повышению уровня безопасности в регионе

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предложили жителям поучаствовать в голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Оно проходит на сайте «Добродел» до 22 февраля.

В его рамках на карте Подмосковья можно отметить точки, которые являются небезопасными, и предложить пути решения проблемы. Это может быть оборудование участка видеонаблюдением, включение локации в маршрут патрулирования правоохранителей, усиление контроля за объектами, которые оказывают негативное влияние на криминогенную обстановку, организация рейдов, привлечение общественности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ограничениях продажи алкоголя в регионе. Он отметил, что закон был принят после обращений жителей в целях обеспечения их безопасности.