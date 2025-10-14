Жителей Подмосковья пригласили принять участие в голосовании за «Народного доктора»

В Министерстве здравоохранения Московской области пригласили жителей Подмосковья принять участие в голосовании за «Народного доктора». Он проходит на портале «Добродел» .

На звание «Народного доктора» региона претендуют 26 тыс. медиков. Отдать свой голос за любимого врача можно до 6 ноября.

По результатам народного голосования среди участников будут определены лучшие взрослый и детский врачи. Им вручат денежные премии.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев открыл Съезд педиатров и вручил награды отличившимся врачам.