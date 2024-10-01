Жителей Подмосковья пригласили принять участие в интернет-конкурсе поделок «Крылатые фантазии»

Жители Подмосковья могут принять участие в десятом интернет-конкурсе поделок из природного материала «Крылатые фантазии», организатором которого является Союз охраны птиц России. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Участникам нужно будет сделать любую поделку или композицию из природных материалов — листьев, шишек, семян, цветов, дерева и так далее. При этом поделки из бумаги, пластилина, полиэтилена приниматься не будут, уточнили в сообщении.

Конкурс будут проводить в номинациях «Птицы России», «Беречь и сохранять», «Чиж — птица года 2024», «Птичий сувенир» и «Птицы в сказках и мифах». Ознакомиться с другими подробностями можно здесь.

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